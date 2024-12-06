Эксперт Ястребцев предупредил россиян об опасности покупки некачественной ели

Сейчас люди все больше обращают внимание на искусственные ели — это практичнее и экологичнее. Однако они могут нести опасность, рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии