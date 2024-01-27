«Запомни: ты теперь пацан, твои друзья – лыжи, а кругом соперники». Актер из «Слова пацана» Манец выступит в биатлонной «Гонке звезд»

Манец известен по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». – Я профессионально занимаюсь легкой атлетикой в олимпийском спортивном резерве ЦСКА, у меня второй взрослый разряд на дистанциях 400 м, 800 м и 1 км.