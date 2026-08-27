В Рязани могут построить фермерский рынок

По его словам, аграрии, работающие в муниципалитетах, производят качественную продукцию, однако основной проблемой для производителей становится канал сбыта – поскольку сейчас товар покупает небольшое количество рязанцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии