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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани могут построить фермерский рынок

В Рязани могут построить фермерский рынок

По его словам, аграрии, работающие в муниципалитетах, производят качественную продукцию, однако основной проблемой для производителей становится канал сбыта – поскольку сейчас товар покупает небольшое количество рязанцев.

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