Ковид существенно снижает количество и качество сперматозоидов – исследование

Вакцинация третьей дозой против Covid-19 не оказывает негативного влияния на мужскую фертильность; напротив, заражение ковидом влечет за собой уменьшение количества сперматозоидов и ухудшение их характеристик, которое может длиться недели или месяцы после выздоровления.
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