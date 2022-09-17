Ковид существенно снижает количество и качество сперматозоидов – исследование

Вакцинация третьей дозой против Covid-19 не оказывает негативного влияния на мужскую фертильность; напротив, заражение ковидом влечет за собой уменьшение количества сперматозоидов и ухудшение их характеристик, которое может длиться недели или месяцы после выздоровления.