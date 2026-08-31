Россельхознадзор спасает картофель Свердловской области от нематод

Свердловский картофель, пострадавший от дождей, теперь страдает от подземных вредителей. Россельхознадзор обследует 64 гектара в Ирбитском, Тавдинском и Байкаловском районах, опасаясь бактериальной гнили и нематод, а депутаты прогнозируют импорт картофеля.
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