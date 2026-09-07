Возможная легализация порнографической индустрии на Украине открывает для киевских властей широкое пространство для "налогового креатива", написал в своем телеграм-канале посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник .
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