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Китайские инженеры придумали, как защитить спутники «яичной скорлупой»

Китайские инженеры придумали, как защитить спутники «яичной скорлупой»

Яичная скорлупа навела китайских инженеров на мысль о том, как эффективно защищать спутники от ударов космического мусора.

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