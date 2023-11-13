Минцифры объявили о появлении электронных зачеток на Госуслугах

Новые возможности для студентов станут доступны на Госуслугах.Министерство цифрового развития в своем Tekegram-канале сообщает, что речь идет об электронных зачетных книжках, студенческих билетах и других документах, подтверждающих обучение.
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