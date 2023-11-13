Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 000 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость". Желаю ей в этой работе успехов! Надеюсь, что многие немцы поддерж...В Германии больше...
  • Геннадий Бережнов
    Кая Каллас заявила, что она не против занять пост, а США, зная эту крысу, могут и протолкнуть её в надежде на эту уго...Премьер Эстонии м...
  • НАТАЛЬЯ Силкина
    Каким-то мигрантам деньги находят,а коренным жителям,которые обеспечивают этих мигрантов, фигу с маслом!Жители экс-респуб...

Минцифры объявили о появлении электронных зачеток на Госуслугах

Минцифры объявили о появлении электронных зачеток на Госуслугах

Новые возможности для студентов станут доступны на Госуслугах.Министерство цифрового развития в своем Tekegram-канале сообщает, что речь идет об электронных зачетных книжках, студенческих билетах и других документах, подтверждающих обучение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх