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4 альбома, которые вам нужно услышать на этой неделе

4 альбома, которые вам нужно услышать на этой неделе

 Каждую неделю рассказываем о лучших новых релизах, добавленных в потоковые сервисы. Сегодня услышите несколько лучших новых релизов, которые были добавлены в потоковые сервисына этой неделе, и это Charli XCX (and friends), The Blessed Madonna, Paul Heaton and The Linda Lindas.

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