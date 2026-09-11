После ночных ударов сгорели склады в Киеве и под Бучей (ФОТО)

После ночных ударов Армии России в Киеве и области сгорели склады. Местные ресурсы сообщают, что складские помещения горели в Бучанском районе Киевской области, а также в Оболонском районе Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Призыв Каллас в о...
- Призыв Каллас в о...
- В Евросоюзе захот...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым