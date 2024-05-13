Две семьи из Забайкальского края вышли в финал Всероссийского конкурса "Это у нас семейное"

12 мая во Владивостоке завершился окружной полуфинал федерального конкурса “Это у нас семейное”. В финал вышли 14 команд из 70, в их числе — две семьи из Забайкальского края, сообщили в администрации региона.
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