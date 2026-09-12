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Регионы России

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Кличко сообщил о серии взрывов в Киеве ночью 12-13 сентября

Кличко сообщил о серии взрывов в Киеве ночью 12-13 сентября

В Киеве ночью с 12 на 13 сентября прогремела серия взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

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