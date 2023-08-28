Дожили. От мигрантов защитят патрули самообороны

Лариса Поплавская

ВИЗЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЭТО ХОРОШО, НО ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДЛЯННОГО РУБЛЯ ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ ЛАЗЕЙКА ЗАРАБОТАТЬ, ИХ БУДУТ ТОЖЕ ПАЧКАМИ ВЫДАВАТЬ даже тем, кто еще в животе не начал пинаться. Никто с этих паразитов продажных не спашивает сильно. Визу оформлять без гражданства на определенный период времени. с обязательной уплатой налогов, потому как социальной сферой пользуется и в больницы обращается.... Ни о каких материнских капиталах речи быть не может это надо заработать. Никаких пенсий родственникам, они ее заработали на родине, пусть им оттуда ее и пересылают. Кому из россиян платят двойную пенсию только потому что он пинсионер или потому что заработал во Владике, а сейчас живет в Чебоксарах???? Грабеж, предательство своего народа легализован по полной. Это беспредел наших чиновников.