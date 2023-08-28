На пульсе времени

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Дожили. От мигрантов защитят патрули самообороны

Дожили. От мигрантов защитят патрули самообороны

Проблему мигрантов, законных и незаконных, а также новообращенных наших новых соотечественников, которые не бельмеса не петрят в русском языке, не говоря уже о законах, культуре, истории — мы поднимали не раз.

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Комментарии
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Владимир Соколов
любое силовое воздействие дружинника карается законом)) государство не терпит конкурентов
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9 час.
Лариса Поплавская
ВИЗЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЭТО  ХОРОШО, НО ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ  ДЛЯННОГО РУБЛЯ ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ ЛАЗЕЙКА  ЗАРАБОТАТЬ, ИХ БУДУТ ТОЖЕ ПАЧКАМИ ВЫДАВАТЬ даже тем, кто еще в животе не начал пинаться. Никто с этих  паразитов продажных не спашивает сильно. Визу оформлять без гражданства на определенный период времени.  с обязательной уплатой налогов, потому как социальной сферой пользуется и в больницы обращается.... Ни о каких материнских капиталах речи быть не может  это надо заработать. Никаких пенсий родственникам, они ее заработали на родине, пусть им оттуда ее и пересылают. Кому из россиян платят двойную пенсию только потому что он пинсионер или потому что заработал во Владике, а сейчас  живет в  Чебоксарах???? Грабеж, предательство своего народа легализован по полной.  Это беспредел наших чиновников.
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8 час.
ПавелЗзаварзин
Безобразия в стране! До каких пор всякая срань будет устанавливать порядки свои? Полный беспредел! Власти хотят гражданской войны?
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4 час.

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