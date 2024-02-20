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Парламентская газета

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Всемирный день экскурсовода отпразднуют 21 февраля

Всемирный день экскурсовода отпразднуют 21 февраля

Всемирный день экскурсовода отмечается ежегодно 21 февраля. Праздник был учрежден в честь образования Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов (WFTGA) — организации, объединившей ассоциации гидов более чем из 80 стран мира.

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