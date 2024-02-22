Ледовая свадьба на коньках в Туле: как это было

В Туле 22 февраля прошло необычное бракосочетание. Жители областного центра Даниил и Мираслава решили расписаться на ледовой арене прямо на коньках! После службы в армии молодой человек решил, что в отношениях с девушкой нужен следующий шаг.
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