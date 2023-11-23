В Карелии управляющая компания взыскала с людей задолженность за услуги, которые не оказывала

Делом заинтересовалась прокуратура. В Медвежьегорске поверяют соблюдение жилищного законодательства. Как установила прокуратура в ходе проверки, в декабре прошлого года управляющая компания через суд взыскала с собственников многоквартирного дома в Медвежьегорске задолженность за содержание общедомового имущества с мая 2021 года по ноябрь 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии