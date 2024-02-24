Добрый Мир
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Добрый Мир

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Ким хохочет над ЕС: провел их как детей - и ещё Путину "по-братски" подогнал "гумпомощи"

Ким хохочет над ЕС: провел их как детей - и ещё Путину "по-братски" подогнал "гумпомощи"

Вот это сюрприз! Северная Корея, оказывается, под такими же «санкциями», как и мы! Хотя нет: Северная Корея под гораздо МЕНЬШИМИ санкциями – оказывается, что их ракеты на 75% состоят из иностранных комплектующих! То есть режим Кимов уже бог знает сколько десятилетий обложен западными ограничениями, но при этом СЕРИЙНО выпускает ракеты, которые собраны из западных же комплектующих! Южная Корея вообще в курсе, что оружие, которое день и ночь держит их на мушке, создаётся Пхеньяном благодаря западным поставкам?! Давайте отметим: это не Китай, как давний союзник КНДР, передал Пхеньяну запретную электронику.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
КОРОЧЕ, ГЕЙРОПЕЙЦЫ: КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ И В ВАШ ГЕЙРОПЕЙСКИЙ ДОМ ПОЖАЛОВАЛО !!!!
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