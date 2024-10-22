С добрым утром, город счастья! Погода во вторник, 22 октября Температура воздуха: +16°С днём, +10°С ночьюВ течение дня будет малооблачноЯлтинский маякЧитать подробнее>>> .
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