В США опровергли «успехи» Сырского на Курщине, уличив главкома ВСУ в завышении данных

ВСУ вряд ли контролируют 1000 кв.км в Курской области — ISW Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в сводке за 12 августа поставили под сомнение обоснованность заявления главкома ВСУ Александра Сырского о том, что украинская армия якобы контролирует 1000 кв.