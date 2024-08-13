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В США опровергли «успехи» Сырского на Курщине, уличив главкома ВСУ в завышении данных

В США опровергли «успехи» Сырского на Курщине, уличив главкома ВСУ в завышении данных

ВСУ вряд ли контролируют 1000 кв.км в Курской области — ISW Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в сводке за 12 августа поставили под сомнение обоснованность заявления главкома ВСУ Александра Сырского о том, что украинская армия якобы контролирует 1000 кв.

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