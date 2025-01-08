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Василевский отразил 30 из 32 бросков «Каролины». Победа – 17-я в 30 играх в сезоне

Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:2).  Победа стала для 30-летнего россиянина 17-й в 30 играх в текущем сезоне (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,36).

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