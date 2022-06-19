Военное обозрение

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Генсек НАТО призвал западные страны готовиться к затяжному конфликту на Украине

Генсек НАТО призвал западные страны готовиться к затяжному конфликту на Украине

Несмотря на поддержку западных стран, Украине не удалось остановить наступление российской армии в краткосрочной перспективе и нанести ей существенные потери.

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