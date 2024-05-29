Ученые обнаружили следы древнего некрополя на территории Новодевичьего монастыря

В Новодевичьем монастыре были обнаружены следы древнего некрополя, датируемого XVI-XVIII веками. Специалисты Института археологии Российской академии наук провели раскопки в ходе реставрации территории и обнаружили древние надгробные плиты, которые будут использованы для создания лапидария - экспозиции на месте раскопок.
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