«Я сказал Бабаеву: «Это подлог». Громкое интервью Андрея Мовсесьяна об уходе с поста спортивного директора ЦСКА

Первая часть.Андрей Мовсесьян проработал скаутом, а потом и спортивным директором ЦСКА 15 лет. Ключевые решения по трансферам уже какое-то время принимал Евгений Шевелев — ранее главный аналитик клуба, затем повышенный до заместителя гендиректора по спортивным вопросам.