Подмножество иммунных клеток защищает от синдрома раздраженного кишечника и рака

Исследователи из Института Фрэнсис Крик, Королевского колледжа Лондона и фонда Гая и Святого Фомы выявили подгруппу специализированных Т-клеток, V-гамма-4 (Vg4), которые играют ключевую роль в защите и восстановлении слизистой оболочки кишечника.