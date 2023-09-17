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Подмножество иммунных клеток защищает от синдрома раздраженного кишечника и рака

Подмножество иммунных клеток защищает от синдрома раздраженного кишечника и рака

Исследователи из Института Фрэнсис Крик, Королевского колледжа Лондона и фонда Гая и Святого Фомы выявили подгруппу специализированных Т-клеток, V-гамма-4 (Vg4), которые играют ключевую роль в защите и восстановлении слизистой оболочки кишечника.

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