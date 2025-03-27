HIMARS не бьет по площадям: Для Зеленского убить журналиста — это как дозу принять

ВСУ целенаправленно охотятся на российских военкоров, потому что все они собирают доказательства преступлений главаря режима Дмитрий Родионов Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Александр Аверин Александр Дмитриевский Михаил Игнатов ВСУ преднамеренно выслеживают российских журналистов, уверен посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.