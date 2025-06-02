Балицкий: из-за обстрелов ВСУ в Запорожской области отсутствует электроэнергия

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в северо-западной части Запорожской области повреждено высоковольтное оборудование, что привело к полному отключению электроэнергии во всем регионе.
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