Уралсиб увеличил возраст иномарок для автокредитов до 18 лет

Теперь можно заложить иномарку до 18 лет, максимальный кредит — 13 млн рублей на срок до 10 лет.Банк Уралсиб смягчил требования к возрасту автомобилей иностранного производства, принимаемых в залог при автокредитовании.
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