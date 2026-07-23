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Орловские новости

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Уралсиб увеличил возраст иномарок для автокредитов до 18 лет

Уралсиб увеличил возраст иномарок для автокредитов до 18 лет

Теперь можно заложить иномарку до 18 лет, максимальный кредит — 13 млн рублей на срок до 10 лет.Банк Уралсиб смягчил требования к возрасту автомобилей иностранного производства, принимаемых в залог при автокредитовании.

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