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В СМИ Италии занесли теорию о происхождении человечества с Украины. Итальянцы стали что-то понимать

В СМИ Италии занесли теорию о происхождении человечества с Украины. Итальянцы стали что-то понимать

В итальянские СМИ попала теория о происхождении человечества с Украины, которую активно продвигали в медиа киевские власти несколько лет назад, недвусмысленно намекая на уникальность и исключительность украинцев.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Это что , вы в  ОТПАДЕ  будете в Италии что ,,ОРДА,, мать вашу  ВОСКРЕСЛА   и уже  ГРОЗИТ РОССИИ  ПОЙТИ  ВОЙНОЙ , если  РОССИЯ РЕКИ  ВСПЯТЬ  НЕ  ПОВЕРНЕТ , читай в ,,ОРДУ,, ...!!!
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