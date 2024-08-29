Политика как он...
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Политика как она есть

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Постпредство РФ допустило, что Израиль обрушит систему договоренностей в регионе

Постпредство РФ допустило, что Израиль обрушит систему договоренностей в регионе

Власти Израиля, выдвигая каждый раз новые требования по сделке с палестинским движением «ХАМАС» о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, рискуют обрушить всю систему договоренностей в Ближневосточном регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Власти израиля,как хохлы,им веры никакой!
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11 час.

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