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Сергей Шойгу ответил на заявление депутата ФРГ о подготовке НАТО к войне с Россией

Сергей Шойгу ответил на заявление депутата ФРГ о подготовке НАТО к войне с Россией

Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал сообщение депутата Бундестага о подготовки Германии [и НАТО - по протекции США] к военным действиям против России.

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Елена Смирнова
во твари, никак не успокоятся!!!
Tatyana Fedotova
Плохо их успокоили в 1945! Надо было ни одного фашиста не оставить. И ни с кем нашу победу не делить. Никаких зон оккупации! Всех выкинуть и на веки вечные нейтральная Европа, без баз союзников. Только наши. И никакой помощи. Сами Сами. Наоборот такую репарацию с них спросить, чтобы до сих пор должны были. За каждого убитого. За каждого замученного, сожженного, угнанного на работы, взятого в плен и умершего в лагерях, за каждого повешенного. Евреи молодцы! А наши профукали как всегда. Помогать бросились. Сердобольные дураки. Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Не делай добра - не получишь зла. Не зря же так говорят. А то прибежали "союзники" к концу уже, чтобы спасти нацистов, вывезли их вместе с технологиями и специалистами к себе за море океан. Вот они эти фашисты недобитые как тараканы и расплодились по всему свету и опять голову подняли. "Союзники". Какие такие союзники . Подстрекатели. Англичанка как гадила, так и гадит. Заткнуть надо наконец. Французам и немцам начистили, теперь англичане с америкосами набиваются. Чего ждём? Когда США весь мир на нас поведет? Зачем им НАТО, если Варшавского союза уже нет давно. Зачем базы НАТО окружили Россию плотным кольцом? Чего ждём? Нужно бы упредить! Как бы не опоздать. Оборону нужно сделать непробиваемой, но нужно иметь что то , чтобы одномоментно их всех отключить от компьютеров и сделать слепыми котятами. Кто с мечом к нам идет- пусть сдохнет. Раз мирно жить не хочет. Фиг им , а не колония в месте РФ. Колонизаторы поганые.
Котик Пушистый
Все верно!
Piotr Priladyshev
Какие на хрен "партнеры" когда вас Запад называет ВРАГАМИ?! У друзей-Друзья, а у Врагов-только Враги и другого определения не может быть!
Анатолий Потеряхин
пусть вспомнят слова Бисмарка
Котик Пушистый
Уже хватит размазывать сопли на своем лице, нужно размазывать красные сопли на лице тех, кто называет нас врагом №1. Только тот, кто имеет возможности защищать себя и не боиться, тот всегда победит! РОССИЯ, ВПЕРЕД!!!
Tatyana Fedotova
Всё так. Но месть - это блюдо, которое должно подаваться холодным. Они отомстили в 90-е нам за нашу победу в 1945. А мы должны не кипятится, а придумать способ их отрезвления и обезвреживания так, чтобы это было не смертельно для планеты и нас людей, но убийственно для наших врагов. И отвадило уже воевать раз и навсегда. То есть одновременно по штабам в США и ЕС и по всем базам НАТО сокрушительный киберудар. Чтобы от всего этого НАТО остались только сгоревшие железки ни на что больше не пригодные. А то всё русские хакеры, хакеры. Так раз уж всё равно мы во всём виноваты, так надо оправдать наконец? . Не находите?
САША ЛЕПАЕВ
не надо ждать пока нападут нужно пресекать эти действия еще в зародыше. вот тогда народ будет спокоен.
Святослав Сюткин
будем снова брать Берлин,заодно посмотрим на пшеков и других младоевропейцев в деле! Достали уже - будем зубы выбивать!
Алекс М
Судя по последнему инциденту в Черном море - продолжим предупреждать и пальчиком грозить. Я русский и мне стыдно!!!
борис сторублевцев
вот наконец-то дождалась Россия той дружбы от комрадов!!!Сломали стену между 2-мя Германияи результат!!!
Григорий Земляной
Так в МО генералы никогда не служившие в армии,ГЕНЕРАЛЬШИ с толстыми жопами и главком,сидящий в бункере и смотрящий мультики про армию.В НАТО, специально,делают провокации(нарушения границ,выступления своих провокаторов и т.д.,т.к. уже изучили,что тут им погрозят пальчиком и тут же раскроют все новые секреты на показ ,чтобы там "типа" БОЯЛИСЬ,а они быстренько разработали противоядие и все новинки оружия были им знакомы и обезврежены "предупрежден значит вооружен."Наши вояки расчитывают,что задушат НАТО,также как задушили свой народ РОСГВАРДИЯМИ,полицаями ит.д.,а душить НАТО будут не их дети,а наши,ради их благосостояния.
Ирина Степанова (Одрова)
Проснись.... ты ссышься!
Раиса Утропова (Соловьева)
Только вот, чтоб захватить столицу врага, нам потребовалось, 28млн чел.
Борис Виленский
Если б не они, то вас бы на свете не было.
Раиса Утропова (Соловьева)
Да, это так. Гитлер говорил о России ещё с 1940 года. Неужели нельзя было вывезти с пограничных территорий детей и бабушек, хотя бы на летний период. Войска на той стороне б
Валерий Кокарев
Господа из бундестага, не ужели вам не хватает памяти, о том что Берлин был взят Советской Армией в 1ё945 году

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