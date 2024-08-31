Сергунина рассказала о работе кинокомиссии "Москино"

ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков С начала года кинокомиссия "Москино" помогла создателям фильмов и производителям видеоконтента согласовать свыше тысячи съемок на различных столичных площадках, включая парки, улицы и территории объектов культурного наследия, сообщила заммэра Наталья Сергунина.