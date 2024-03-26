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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ. У форварда «Вегаса» 18 очков в 36 играх

Дорофеев забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ. У форварда «Вегаса» 18 очков в 36 играх

Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (2:1 ОТ).  На счету 23-летнего россиянина стало 18 (11+7) очков в 36 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 13:03.

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