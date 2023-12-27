Горсовет утвердил бюджет Смоленска

Создание «Кванториумов» в двух школах, реконструкция ливневки на двух улицах, восстановление воинских захоронений, закупка техники для муниципальных организаций - средство на это и многое другое заложены на 2024 год.
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