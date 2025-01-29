Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется в Адыгее

<div style="text-align:center;"></div>Благодаря реализации в Адыгее нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», постановлением Кабинета министров республики Адыгея на 2025 год был определен порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета городским и районным администрациям на реализацию программ формирования городской среды, а также утвержден адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в нынешнем году.