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Трамп ругается с Сенатом

Трамп ругается с Сенатом

Если между Трампом и Палатой представителей выстроились достаточно стабильные отношения в духе «Руководитель – подчиненные», а спикер Майк Джонсон готов получать звонки президента и брать под козырек и днем, и ночью, то Сенат остался относительно автономным от главы государства.

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