Россияне стали чаще покупать бытовую технику, несмотря на подорожание

Выбирают зачастую товары российских и белорусских производителей По данным сервиса "Чек Индекс", в России за семь месяцев 2024 года изменились спрос и цены на мультиварки и микроволновки, которые продаются в интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии