Детский театр.

Воспитанники старшей группы № 1 под руководством воспитателя дошкольного образования Ефименко Елены Геннадьевны подготовили и показали самым маленьким воспитанникам учреждения образования, сказку замечательного автора Владимира Сутеева Кто сказал ´МЯУ´? .
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