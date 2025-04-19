Священник рассказал, что нельзя приносить в храм на Пасху

Освященные продукты необходимо передать тем, кто в них нуждается.В преддверии Пасхальных праздников православным верующим рекомендуется воздержаться от принесения в церкви для освящения мясных деликатесов, таких как сало, колбасные изделия и ветчина, а также алкогольной продукции.
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