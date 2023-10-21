Джек Хьюз набрал 2+2 в матче с «Айлендерс», забив в овертайме. У форварда «Нью-Джерси» 10 очков в 4 играх

Форвард «Нью-Джерси» забросил победную шайбу в овертайме и был признан первой звездой встречи. Всего в 4 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Хьюза 10 (4+6) баллов, при этом он набирал очки во всех 4 матчах.