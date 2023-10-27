РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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В галерее на Ростокинской бесплатно покажут фильм «Музыка звёзд»

В столице начались Дни научного кино, которые пройдут до 16 декабря. В 16 галереях в разных районах города можно будет бесплатно посмотреть документальные фильмы о современных исследованиях и технологиях.

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