В галерее на Ростокинской бесплатно покажут фильм «Музыка звёзд»

В столице начались Дни научного кино, которые пройдут до 16 декабря. В 16 галереях в разных районах города можно будет бесплатно посмотреть документальные фильмы о современных исследованиях и технологиях.
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