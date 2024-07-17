Что такое «Оземпик», и какие страшные побочные эффекты могут появиться, если принимать его для похудения Алёна Юрьева С ноября 2023 года социальные сети заполонили фото звезд, стремительно худеющих с помощью препарата «Оземпик».
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