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Что такое «Оземпик», и какие страшные побочные эффекты могут появиться, если принимать его для похудения

Что такое «Оземпик», и какие страшные побочные эффекты могут появиться, если принимать его для похудения

Что такое «Оземпик», и какие страшные побочные эффекты могут появиться, если принимать его для похудения Алёна Юрьева С ноября 2023 года социальные сети заполонили фото звезд, стремительно худеющих с помощью препарата «Оземпик».

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