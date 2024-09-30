Группа исследователей из Университета Пердью и Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) недавно обнаружила, что Церера, может быть чрезвычайно ледяным объектом, кора которого на 90 процентов состоит из льда, смешанного с каменистым материалом

Группа исследователей из Университета Пердью и Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) недавно обнаружила, что Церера может быть чрезвычайно ледяным объектом, 90 процентов ее коры которого состоит из льда, смешанного с каменистым материалом.
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