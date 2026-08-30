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Россиянам рассказали, как безопасно уйти от медведя

Россиянам рассказали, как безопасно уйти от медведя

Замдиректора дирекции ООПТ Югры Александр Матросов призвал не бежать, не кричать и не поворачиваться к медведю спиной, сообщает «ФедералПресс» .

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