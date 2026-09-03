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Первая в мире серийная твердотельная батарея для машин Donut Lab показала плотность 409 Вт•ч/кг

Первая в мире серийная твердотельная батарея для машин Donut Lab показала плотность 409 Вт•ч/кг

Но внедрение задерживается Donut Lab опубликовала результаты независимого испытания аккумуляторной ячейки в финском исследовательском центре VTT.

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