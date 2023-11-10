Глава AMC Fight Nights Гаджиев: думаю, Павлович доберется до челюсти Аспиналла

Президент AMC Fight Nights, промоутер Камил Гаджиев объяснил, почему верит в победу российского бойца Сергея Павловича над англичанином Томом Аспиналлом в поединке на турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 295.
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