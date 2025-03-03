Депутат Чаплин назвал способы выгодно использовать возврат по налоговым вычетам

Нововведения в системе имущественных налоговых вычетов открывают перед гражданами интересные возможности для более эффективного управления личными финансами, заявил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
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