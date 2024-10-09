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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Плешкова о Серебрякове: «Кто выигрывает конкуренцию, тот и проводит матчи. Вратари – эмоциональные ребята, надеемся, что Артемий будет играть стабильно»

– Можно сказать, что Артемий Плешков выиграл в СКА конкуренцию у Никиты Серебрякова? – Главное, о чем я переживаю, чтобы вратари нашего агентства побеждали, когда играют.

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