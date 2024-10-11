Залезли через разбитое окно и убили жильца дома: суд назначит наказание преступникам в Темрюкском районе Кубани

Залезли через разбитое окно и убили жильца дома: суд назначит наказание преступникам в Темрюкском районе КубаниДвое жителей станицы Курчанской в Темрюкском районе незаконно проникли в чужой дом и убили человека.
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