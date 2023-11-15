Республиканец, сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин предложил главе американского и канадского профсоюза работников сферы автомобильных перевозок Шону О'Брайену вступить с ним в драку прямо на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии