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Решающий матч Кубка Беларуси в 2025 году состоится на Национальном футбольном стадионе.

Решающий матч Кубка Беларуси в 2025 году состоится на Национальном футбольном стадионе.

Два представителя Витебска, клуб из Гродно и жодинский коллектив. Вот квартет тех, кто сумел преодолеть стадию кубкового четвертьфинала, и теперь до решающего сражения им остался всего один, но самый тяжелый шаг.

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