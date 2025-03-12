Решающий матч Кубка Беларуси в 2025 году состоится на Национальном футбольном стадионе.

Два представителя Витебска, клуб из Гродно и жодинский коллектив. Вот квартет тех, кто сумел преодолеть стадию кубкового четвертьфинала, и теперь до решающего сражения им остался всего один, но самый тяжелый шаг.
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